Bruno Tavares, jogador da equipa de sub-23 do Sporting, foi afastado dos restantes companheiros e está a trabalhar à parte, depois de ter participado num direto no Instagram que não agradou aos responsáveis do clube.

A notícia foi avançada pelo jornal Record e confirmada pelo Maisfutebol junto de fonte leonina, que explicou que o jogador já foi ouvido pela estrutura e que o afastamento é uma medida preventiva, enquanto decorrem as averiguações do processo disciplinar.

Ainda que isso possa não servir de agravante neste caso, o jogador em causa é o mesmo que, em novembro, se viu envolvido num outro incidente grave, ao ter sido alvejado no peito quando estava com amigos numa área de serviço.

Depois de ter recuperado, Bruno Tavares voltou à competição nos sub-23 do Sporting, equipa ao serviço da qual marcou seis golos em 17 jogos.

Aos 18 anos, o avançado internacional jovem português é considerado uma das boas promessas do clube leonino, tem contrato até 2025, mas o comportamento demonstrado pode vir a afastá-lo do clube.

Para já, Bruninho, como também é tratado, vai aguardar pelas conclusões do processo disciplinar para saber que tipo de medida será tomada pelo Sporting em relação ao seu caso.