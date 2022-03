O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) decidiu anular o castigo aplicado ao empresário Pedro Pinho, por agressão a um jornalista no final de um jogo entre Moreirense e FC Porto.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol tinha aplicado uma suspensão de 120 dias e uma multa de 3.600 euros a Pedro Pinho, que acompanhava o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, no final do encontro.

A decisão do Tribunal Arbitral do Desporto é fundamentada com o papel de Pedro Pinho, já que considera que este não é um agente desportivo e não está, por isso, abrangido pelo Regulamento Disciplinar.

Essa já tinha sido a interpretação inicial da Comissão de Instrutores da Liga, que tinha sugerido o arquivamento do processo, algo que mereceu a discordância do Conselho de Disciplina.

Ao que o Maisfutebol apurou, a Federação Portuguesa de Futebol tenciona recorrer agora da decisão do TAD.