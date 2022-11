FC Porto, Benfica e Sporting voltaram a ser multados pelo comportamento dos respetivos adeptos nos jogos da 11.ª jornada da Liga. Segundo o relatório do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o clube do Dragão foi multado por cânticos contra o Benfica, as águias por pirotécnica e exibição de tarjas e os leões por insultos dirigidos à Liga.

O FC Porto foi condenado a pagar uma coima de 816 euros devido aos cânticos dos seus adeptos no decorrer do jogo com o Santa Clara, nos Açores, dirigidos ao rival Benfica. O próprio clube açoriano também foi multado, neste caso em 449 euros, por insultos dirigidos à equipa de arbitragem.

O Benfica tem uma multa bem mais pesada, a ultrapassar os 10 mil euros, por reincidência no recurso a pirotecnia no decorrer do jogo com o Desp. Chaves (9.560 euros), com doze situações referidas no relatório do árbitro, bem como a exibição de «tarjas de dimensão superior à regulamentar» (1.275 euros).

O Sporting, por seu lado, foi multado em 714 euros por insultos dos adeptos dirigidos à Liga. Segundo o relatório do árbitro, os adeptos cantaram por duas vezes (aos 32 e 45 minutos) «a Liga é m****».

O conselho de Justiça dá ainda conta da abertura de três processos sumários relativos a jogos da 10.ª jornada, a começar pelo clássico FC Porto-Benfica, mas também ao Sporting- Casa Pia e ao V. Guimarães-Boavista, ao que tudo indica, por questões de segurança.

A lista de castigos afasta ainda nove jogadores da 12.ª jornada, com destaque para dois do Estoril, João Carvalho e Pedro Álvaro, que falham o jogo com o Benfica.

Jogadores castigados (1 jogo):

Alan Ruiz (Arouca)

Guima (Desp. Chaves)

Raphael Guzzo (Vizela)

Taira (Casa Pia)

João Carvalho (Estoril)

Pedro Álvaro (Estoril)

Safira (V. Guimarães)

Hernan de la Fuente (Famalicão)

Santiago Colombatto (Famalicão)