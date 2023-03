O jogo entre o Lixa e o Vila FC, da quinta jornada da fase de apuramento de campeão e subida da Divisão de Honra da AF Porto, não chegou ao fim. A formação de Vila Nova de Gaia abandonou o relvado, aos 88 minutos de jogo, queixando-se de alegados insultos racistas.



Ora os lixenses decidiram, esta segunda-feira, divulgar um vídeo nas redes sociais para refutar as acusações de que foi alvo por parte do adversário. De acordo com o Lixa, as imagens divulgadas ilustram o momento que motivou as queixas de racismo.



«Vimos através deste vídeo, colocar a veracidade dos acontecimentos de que os nossos adeptos foram acusados, de má fé, por parte da diretiva da equipa visitante. Neste vídeo, é claramente perceptível o capitão, número 5, ao realizar um corte, e festejar de forma provocatória o nosso jogador e massa adepta. Após este incidente, minutos depois, o FC Lixa, faz um golo, onde a massa adepta festeja, em resposta ao mesmo acto criado pelo jogador nr 5, como forma de resposta às suas provocações anteriores. Desta forma, vimos mostrar toda a verdade do contexto, onde em momento algum, se tratam de gestos ou atitudes sobre racismo. Deveríamos todos respeitar um tema tão sério, ao invés de, utilizar como pretexto para resultados menos favoráveis! O futebol merece ser transparente e não desta forma», lê-se na legenda do vídeo.



Veja o vídeo: