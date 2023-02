O árbitro João Costa foi agredido no jogo entre a equipa sub-23 do União 1919 e o Eirense, realizado no domingo e relativo à 19.ª jornada da série A da 1.ª Divisão distrital da AF Coimbra.

Após o apito final do jogo, que terminou com vitória da equipa visitante, o Eirense, por 3-2, um adepto terá atirado uma pedra que atingiu a cara do árbitro, de acordo com a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).



«O Conselho de Arbitragem (CA) e a direção da AF Coimbra condenam veementemente a agressão de que foi vítima o árbitro João Costa no decorrer do jogo do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão, entre o União 1919 e o UC Eirense, realizado este domingo», referiram as duas entidades, em comunicado ao final da noite de domingo, repudiando «todos os episódios de violência nos campos de futebol» e lamentando «que uma vez mais um árbitro tenha sido vítima de um ato indigno e cobarde».

A AF Coimbra adianta ainda que «tomará as medidas necessárias para a segurança das equipas de arbitragem, exigindo a identificação do agressor e a participação às forças policiais».

Já ao início desta tarde, o União 1919 reagiu em nota oficial ao incidente, lamentando e repudiando «a agressão de que o árbitro João Costa foi vítima».

«O que aconteceu é vergonhoso, impensável, desrespeita o âmbito desportivo e tal incidente, ou qualquer ato de violência jamais poderá voltar a ocorrer. Referimos que o episódio ocorrido foi um ato isolado e que iremos tomar medidas internas para com o interveniente. O Clube União 1919 apoia e incentiva a AF de Coimbra e o Conselho de Arbitragem a tomar medidas para que nunca mais ocorram atos como a agressão ocorrida», acrescentam.

No domingo, houve ainda outro episódio a envolver uma alegada agressão a um árbitro, durante o Salgueiros-Marítimo B, do Campeonato de Portugal.