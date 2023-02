Tiago Martins é o árbitro escolhido para ajuizar o Sp. Braga-Benfica da próxima quinta-feira, jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.

Segundo anunciou a Federação Portuguesa de Futebol, Martins será assistido por Pedro Ribeiro e Hugo Ribeiro. Fábio Melo será o VAR.

No Ac. Viseu-FC Porto, agendado para quarta-feira, estará Gustavo Correia, com Tiago Costa e Inácio Pereira como assistentes. No VAR estará André Narciso.

No Famalicão-B SAD o árbitro será João Gonçalves, ao passo que Miguel Nogueira estará no Casa Pia-Nacional.

AS NOMEAÇÕES PARA OS JOGOS DOS QUARTOS DE FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL:

FC Famalicão-B SAD

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Álvaro Mesquita e André Dias

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: André Campos

CF Ac. Viseu-FC Porto

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Casa Pia AC-CD Nacional

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Rui CIdade e Nuno Pires

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Mota

SC Braga-SL Benfica

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Ribeiro e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Fábio Melo

AVAR: João Bessa Silva