O Varziela recorreu às redes sociais para mostrar o estado em que ficou o rosto de Pedrinhas, na sequência de um duelo com um adversário, na visita ao Aparecida, este domingo, na 24.ª jornada da Série 2 da Divisão de Honra da AF Porto.

Os visitantes lamentaram a «clara e violenta agressão do adversário», que fez com que o médio de 21 anos do Varziela ficasse «inconsciente».

«O atleta já se encontra estável e em casa a recuperar e felizmente tudo não passou de um grande susto. Lamentamos nem sequer ter havido qualquer punição do ponto de vista disciplinar ao atleta infrator, assim como toda esta situação ter comprometido o tempo útil de jogo. Ter-se-ia jogado mais se as intenções de todos os intervenientes fossem comuns», lê-se no comunicado do Varziela.

O jogo, refira-se, terminou com vitória do Aparecida por 2-1.