Paulo Murteira, treinador da equipa de juvenis do SL Cartaxo, recorreu às redes sociais para denunciar um episódio de «falta de bom senso» que aconteceu com o seu filho no decorrer do embate com o União de Tomar, relativo à primeira jornada do distrital da Associação de Futebol de Santarém.

Segundo conta o treinador, João Murteira, de quinze anos, dirigiu-se ao árbitro Carlos Lopes, já no final do jogo, para lhe pedir que agisse contra um adepto que estava na bancada a chamar-lhe «filho da p***». O jovem jogador terá explicado ao juiz que a sua mãe tinha falecido recentemente, a 4 de agosto, mas acabou por receber ordem de expulsão.

Segundo o relatório do árbitro, publicado na passada quinta-feira, o juiz entendeu que o jovem jogador utilizou «linguagem e/ou gestos ofensivos, injuriosos ou grosseiros».

«Depois disto voltei a tentar falar com o arbitro que se encontrava na pista de atletismo, para tentar explicar-lhe que o que se passava ali era de extrema gravidade, ao que mais uma vez me foi dito, desta vez pelo seu assistente (Leonardo Monteiro), que não havia nada para falar», escreve o pai e treinador do João que, soube mais tarde, também acabou por ser expulso.

«Esta é uma situação muito dura para um pai que depois de tudo isto ouve estas frases do filho "venho para o futebol para tentar recuperar da morte da mãe e ainda vou daqui pior", "não percebo porque o árbitro não me ajudou, esta também é a função dele"...», escreve Paulo Murteira.

O treinador do SL Cartaxo explica ainda que não quer nenhum favor especial, pede apenas bom-senso neste caso. «Não quero nenhuma proteção nem para mim nem para o atleta João Murteira por ter perdido a minha mulher há dias e de o meu filho ter perdido a mãe, única coisa que eu quero é que se escreva a verdade e que este jovem árbitro tenha a coragem e o bom senso, algo que nunca teve durante toda esta situação», destaca ainda Paulo Murteira.

Entretanto, foi divulgado o mapa de castigos, com o jovem João Moreira a ser suspenso por um período de três meses, por «conduta violenta», enquanto o pai Paulo Murteira vai ter de enfrentar um processo disciplinar.