O Vitória de Setúbal emitiu um comunicado a repudiar os desacatos no final do jogo entre Olímpico do Montijo e Vitória de Setúbal B, no qual alguns agentes da PSP dispararam inclusive para o ar e a disponibilizar-se para colaborar no esclarecimento dos factos.

«Na sequência dos acontecimentos ocorridos esta tarde, no Montijo, o Vitória Futebol Clube lamenta e repudia o sucedido, uma vez que os mesmos desprestigiam o desporto nacional e em nada correspondem à forma de estar que o Vitória sempre demonstrou», diz a nota do clube sadino.

«A bem do desporto e da verdade, disponibiliza-se o Vitória FC para colaborar na aferição de tudo quanto se passou nos momentos seguintes ao final do encontro da 1ª Divisão Distrital da AF Setúbal, entre o Olímpico do Montijo e o Vitória Futebol Clube», adianta ainda o comunicado.

O jogo, que terminou com um empate a zero, ficou marcado por graves desacatos no Campo da Liberdade, e as imagens que circulam nas redes sociais mostram os agentes da autoridade a disparar vários tiros para o ar.

De acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol, os incidentes tiveram origem num desentendimento entre elementos das duas equipas, que depois acabaram por envolver elementos do público, sendo que alguns deles acabaram mesmo por invadir o campo.

A PSP, em comunicado, garante que devido à intervenção policial «foi possível fazer cessar a desordem e as agressões e repor a ordem pública», adianta que «não resultaram ferimentos nem danos» dos disparos produzidos, e informa que «foi aberto um inquérito disciplinar para averiguar se os recursos a arma de fogo cumpriram com a legislação e regulamentação interna aplicáveis».

