Novak Djokovic diz que vai fazer o seu melhor para regressar aos courts «o mais depressa possível» depois de ter sido operado a uma lesão no joelho. O tenista, 24 vezes campeão em Grands Slams, desistiu dos quartos-de-final do Open de França, na quarta-feira.

«No último dia, tive de tomar algumas decisões difíceis depois de ter sofrido uma rotura do menisco durante o meu último jogo. Ainda estou a processar tudo isto, mas tenho o prazer de vos informar que a cirurgia correu bem. Estou muito grato à equipa de médicos que tem estado ao meu lado», escreveu no Instagram.

«Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para estar saudável e em condições de regressar ao campo o mais rapidamente possível. O meu amor por este desporto é forte e o desejo de competir ao mais alto nível é o que me faz continuar», garantiu.

Sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante a vitória na quarta ronda sobre Francisco Cerundolo. A recuperação deverá demorar pelo menos três semanas, o que significa que o sérvio poderá falhar Wimbledon, que começa a 1 de julho.

A lesão também terá impacto nos preparativos do jogador de 37 anos para os Jogos Olímpicos, que começam a 27 de julho em Paris.

In the past day, I had to make some tough decisions after sustaining a meniscus tear during my last match. I’m still processing it all but I am happy to update you that the surgery went well.



I am so appreciative of the team of doctors who have been by my side… pic.twitter.com/RYLeR5KW2P