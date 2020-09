Esta quinta-feira assinalam-se 20 anos da chegada de Lionel Messi ao Barcelona. O argentino tinha apenas 13 anos quando cruzou o Atlântico para tentar a sorte na Europa, ainda longe de saber o que o futuro reservaria para ele.

Ainda antes dos 20 anos, Messi já era um talento consolidado. Hoje, é o melhor marcador da história do clube (634 golos), seis vezes Bola de Ouro e vencedor de 33 títulos coletivos, entre eles dez campeonatos de Espanha e quatro Ligas dos Campeões.

Messi, cujo primeiro jogo pela equipa principal culé foi a 16 de novembro (inauguração do Estádio do Dragão), estreou-se oficialmente pela equipa catalã a 16 de outubro de 2004, com 17 anos num dérbi com o Espanhol. Estreou-se a marcar à nona partida: diante do Albacete a 1 de maio de 2005.

Eis alguns dos momentos mais marcantes do argentino ao serviço do Barça desde a formação: