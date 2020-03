A coleção de camisolas de Edgar Benítez foi roubada. As camisolas, acumuladas pelo futebolista ao longo de 15 anos de carreira, desapareceram da sua própria casa.



O internacional paraguaio denunciou o roubo de aproximadamente mil camisolas, entre as quais algumas usadas por Pogba, Ronaldinho e Messi.



«As camisolas de toda a minha vida futebolística (aproximadamente mil), aquelas que usei na seleção do Paraguai, nos clubes que representei e as que troquei com outros futebolistas ao longo de 15 anos foram roubadas da minha casa. Estão à venda nas redes sociais. Roubaram-me também luvas de guarda-redes, botas e outras prendas desportivas. Hoje a Polícia recuperou 65 camisolas que estavam no poder de duas pessoas. Apelo à boa vontade de todos os que possam saber algo sobre camisolas que estejam à venda. Podem ser camisolas que vos chamem a atenção, visto que dificilmente são o tipo de camisolas que se encontram à venda. Todas as camisolas representam muito para mim, pois atrás de cada uma existe uma anedota, uma história. Vou agradecer infinitamente se me ajudarem a recuperá-las», apelou o futebolista do Guaraní nas redes sociais.



Refira-se ainda que a polícia paraguaia descobriu dois dos assaltantes pelo facto de as camisolas estarem à venda a um custo bastante reduzido na Internet.



Edgar Benítez, de 32 anos, fez carreira em clubes como Libertad, Cerro Porteño, Pachuca, Toluca, Querétaro e Sol de América e disputou a Copa América em 2015 e 2016 e o Mundial 2010.