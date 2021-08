Rafael Camacho já assinou contrato até final da época com o Belenenses.

O extremo esteve esta quinta-feira bem cedo no Estádio do Jamor, acompanhado pelo pai Euclides Camacho e pelo agente Faustino Gomes, para rubricar o vínculo ao clube azul, por empréstimo do Sporting até final da temporada.

A transferência do jogador vai por isso ser oficial nas próximas horas, logo depois de serem recolhidas também as assinaturas dos responsáveis leoninos.

Como o Maisfutebol escreveu, o empréstimo ao Belenenses foi fechado depois de Rafael Camacho ter optado por continuar na Liga portuguesa. O Cambuur, dos Países Baixos, chegou a negociar com o Sporting, mas não houve acordo.