A fazer uma temporada de muito bom nível no Olympiakos, Bruma não esquece a Seleção Nacional e o Sporting. O extremo de 26 anos tem nove internacionalizações e acredita estar a fazer o que é necessário para regressar às escolhas de Fernando Santos a tempo de ser chamado para o Campeonato da Europa.



Em entrevista ao Maisfutebol, Bruma recorda o verão de 2019 e os dias em que esteve a um passo de ser jogador do FC Porto. De forma surpreendente, o negócio não foi fechado e o avançado acabou por ser oficializado no PSV Eindhoven, onde ainda tem contrato até 2023.

Maisfutebol – O que projeta a médio prazo para a sua carreira?

Bruma – Uma grande liga europeia. Inglaterra. Qualquer atleta gostava de jogar na Premier League e eu não sou diferente. É um paraíso para quem gosta de futebol.

MF – Quem é o Bruma?

B – Um rapaz que gosta de ver todas as pessoas felizes à sua volta. Não cria problemas a ninguém e quer viver a vida com honestidade.

MF – Em 2019 esse rapaz esteve perto de assinar pelo FC Porto. O que o levou a optar pelo PSV Eindhoven?

B – Escolhi o PSV porque queria e quero manter a minha carreira fora de Portugal. O FC Porto é um grande clube e qualquer jogador gostaria de jogar lá, mas na altura senti que era melhor continuar a jogar no estrangeiro, não queria voltar já ao meu país. Foi só por causa disso, nada teve a ver com dinheiro.

MF – Ao ver o FC Porto na Liga dos Campeões não fica arrependido por ter recusado o convite?

B – O FC Porto está a fazer uma grande Champions. Mas foi uma escolha que eu fiz na altura, não posso dizer que estou arrependido. É um orgulho ver uma equipa portuguesa tão bem na Europa e a chegar tão longe na Liga dos Campeões. Senti que o PSV era a opção certa para mim. É um clube grande também e de uma liga interessante.

MF – O que projeta para o restante ano de 2021?

B – Jogar muitas vezes no Olympiakos, ganhar o campeonato e a taça. Tenho contrato com o PSV até 2023 e depois teremos de decidir se volto para lá ou não. E claro que tenho o objetivo de ver o meu nome nos convocados para o Campeonato da Europa.