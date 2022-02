O Moreirense é o clube com mais representantes na equipa da 21.ª jornada elaborada pelo Maisfutebol em parceria com o Sofa Score.

A equipa comandada por Ricardo Sá Pinto esteve em destaque na última ronda com uma goleada ao Belenenses SAD (4-1) num jogo em que se destacaram o lateral Pedro Amador, o extremo Yan Santos, bem como o avançado André Luís.

O líder FC Porto, que venceu em Arouca (2-0), e o Gil Vicente, que empatou com o Santa Clara (2-2), também estão representados por dois jogadores cada, mas a única nota máxima do Maisfutebol foi para o guarda-redes do Paços de Ferreira, André Ferreira, que esteve em particular destaque no empate diante do Portimonense (1-1).

Além de Moreirense, FC Porto, Gil Vicente e Paços de Ferreira, a equipa da 21.ª jornada conta ainda com representantes do Marítimo, Vizela e Benfica.