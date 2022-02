O Moreirense goleou o Belenenses por 4-1, no jogo que marcou o encerramento da 21.ª jornada da Liga.



Os cónegos abriram o marcador por Yan Matheus logo aos 18 minutos. Os azuis responderam volvidos sete minutos Camará igualou a contenda. Foi já depois de Ndour ter sido expulso que o Moreirense se recolocou em vantagem no marcador graças a um golo de Pablo.



Na segunda parte André Luís e Derik Lacerda confirmaram o triunfo da equipa de Sá Pinto que assim, deixou a zona de descida.



Veja o resumo do encontro: