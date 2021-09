O Real Madrid apresentou esta sexta-feira o terceiro equipamento para a temporada 2021/22.

A nova camisola é inspirada no Quilómetro Zero, um ponto icónico de Madrid, localizado na praça da Puerta del Sol.

A cor principal é esmeralda, que é combinada com o branco do nome do patrocinador e o preto da gola. Veja as imagens do novo equipamento no vídeo abaixo e na galeria associada: