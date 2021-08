O Ajax lançou esta sexta-feira o terceiro equipamento para a nova época, que promete ser um sucesso de vendas.

A camisola é inspirada em Bob Marley e na sua canção ‘Three Little Birds’. No site oficial, o clube de Amesterdão conta a história da sua ligação com o músico jamaicano.

«A história do Ajax, Bob Marley e ‘Three Little Birds’ começou em agosto de 2008, quando o Ajax jogou um amigável em Cardiff, contra o Cardiff City FC. Os adeptos do Ajax foram obrigados a permanecer nas bancadas após o jogo. Para entreter os fãs pacientes, o DJ do estádio pôs a tocar várias músicas, uma das quais foi ‘Three Little Birds’. O resto é história. Os adeptos adotaram instantaneamente a canção como sua e têm vindo a cantá-la em todos os jogos desde então. Um verdadeiro símbolo de esperança, os adeptos cantam a canção independentemente do resultado do jogo», explica o clube.