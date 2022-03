Sporting e FC Porto defrontam-se esta quarta-feira, a partir das 20h45, em Alvalade, no terceiro clássico desta época entre os dois clubes e relativo à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

As duas equipas encontram-se na prova rainha na primeira parte de uma eliminatória que fica fechada apenas a 20 de abril, no Estádio do Dragão, no jogo da segunda mão das meias-finais.

Leões e dragões já se encontraram esta temporada por duas vezes, para o campeonato, tendo havido dois empates: 1-1 em Alvalade e 2-2 no Dragão.

Do lado dos leões, João Palhinha ainda cumpre castigo, com o terceiro de três jogos, sendo que Pedro Gonçalves está de fora por lesão e Zouhair Feddal está em dúvida. Do lado dos azuis e brancos, Wilson Manafá está lesionado e é baixa certa.

Para este jogo, já estão disponíveis Bruno Tabata no Sporting e Pepe no FC Porto, cujas suspensões preventivas terminaram.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o Sporting-FC Porto, jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.