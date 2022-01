Estoril e FC Porto defrontam-se na tarde deste sábado, a partir das 18 horas, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Caso pontue, o FC Porto, que tem 44 pontos, isola-se na liderança do campeonato, isto depois de o Sporting ter saído derrotado pelo Santa Clara, nos Açores, na noite de sexta-feira (3-2).

Num jogo que esteve em causa devido ao surto de covid-19 no Estoril, a equipa de Bruno Pinheiro, quinta classificada com 25 pontos, acabou por ver a preparação muito condicionada, mas beneficiou da redução do período de isolamento para assintomáticos e para pessoas com sintomas ligeiros para sete dias, para ter mais opções para o duelo.

Francisco Geraldes cumpre castigo, Lucas Áfrico está lesionado e Romário Baró, emprestado pelos dragões, não pode alinhar. Do lado do FC Porto, muitas baixas na defesa: Pepe, Marcano, Manafá e João Mário lesionados, Nanú e Zaidu na Taça das Nações Africanas.

Veja, na galeria, os onzes prováveis de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.