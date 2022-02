Cerca de 72 horas depois do jogo ante a Lazio, para a Liga Europa, o FC Porto volta a entrar em campo na Liga portuguesa este domingo, com a deslocação a Moreira de Cónegos, para defrontar o Moreirense no duelo da 23.ª jornada da I Liga (20h00).

Os dragões, que têm seis pontos de vantagem na liderança, vêm de uma vitória europeia e, no campeonato, de um empate no clássico ante o Sporting, que lhe custou, disciplinarmente, as suspensões de Marchesín e Pepe para a deslocação ao Minho. Desta forma, Sérgio Conceição fará, pelo menos e com certeza, uma alteração no setor defensivo, num jogo para o qual também não conta com o lesionado Wilson Manafá.

Do lado do Moreirense, Steven Vitória deverá ser uma das novidades no onze de Ricardo Sá Pinto, depois de ter falhado a deslocação a Famalicão (derrota por 5-0) devido à covid-19. Por outro lado, Rodrigo Conceição, por motivos regulamentares, além dos lesionados Kevin Mirallas, Sori Mané e Walterson, são baixas na equipa minhota, que poderá apresentar também mais uma ou outra alteração após o pesado resultado da última ronda.

O FC Porto, líder com 60 pontos, sabe que se vencer mantem, pelo menos, a vantagem de seis pontos para o Sporting, caso os leões vençam o Estoril este domingo. Por outro lado, sabe que pode aumentar para 12 pontos a vantagem face ao Benfica, terceiro classificado, que na sexta-feira empatou ante o Boavista.

Já o Moreirense é 17.º e penúltimo classificado, com 19 pontos, procurando sair rapidamente da confusão da zona de descida.

Siga o Moreirense-FC Porto, ao minuto, no Maisfutebol. Confira também, na galeria associada, os onzes prováveis para o duelo.