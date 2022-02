Sporting e Estoril defrontam-se este domingo, a partir das 18 horas, no Estádio José Alvalade, num encontro relativo à 23.ª jornada da I Liga.

Depois da goleada sofrida em casa ante o Manchester City na terça-feira, para a Liga dos Campões, o Sporting volta à realidade do campeonato e com duas certezas: se ganhar, reduz pelo menos por cerca de duas horas a desvantagem para o líder FC Porto e aumenta também, de novo para seis pontos, a vantagem para o Benfica, terceiro classificado.

Um jogo para o qual Ruben Amorim terá forçosamente de fazer alterações após a jornada anterior, o clássico ante o FC Porto, que deixou marcas na folha disciplinar. Coates, João Palhinha, Bruno Tabata e Ricardo Esgaio cumprem castigo, sendo que do lado do Estoril essa folha está limpa.

A equipa de Bruno Pinheiro, que foi a sensação inicial da I Liga, tem apenas Lucas Áfrico e Rui Fonte no boletim clínico e vem de um triunfo ante o Tondela, que pôs fim a sete jornadas consecutivas sem vitórias.

O Sporting é segundo classificado com 54 pontos e o Estoril é sétimo com 30. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol. Veja na galeria associada, os onzes prováveis.