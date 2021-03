Dez anos depois, o Rangers é campeão escocês.

O clube protestante confirmou o 55.º título da história com a ajuda do... Celtic.

Depois da vitória de sábado frente ao St. Mirren, o Rangers precisava apenas de um ponto para garantir matematicamente o campeonato. Mas mesmo esse ponto podia não ser preciso caso o grande rival perdesse pontos na deslocação deste domingo ao terreno do Dundee United. O que aconteceu, já que se registou um empate a zeros.

Curiosamente, está agendado para a próxima ronda um Old Firm em Celtic Park. O Rangers já não vai tornar-se campeão em casa do Celtic, mas vai com certeza festejar.

Depois da queda no abismo – o clube foi refundado no início da década e desceu até ao quarto escalão do futebol escocês – os protestantes regressam aos títulos, sob o comando de Steven Gerrard.

Esta época, de resto, o Rangers segue invicto no campeonato: em 32 jogos, o novo campeão soma 88 pontos, fruto de 28 vitórias e quatro empates. Marcou 77 golos e sofreu apenas nove.