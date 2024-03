Almería e Sevilha empataram a dois golos, no fecho da 28ª jornada da Liga Espanhola.

Sem qualquer vitória para o campeonato, esta temporada, a formação da casa, com Luís Maximiano a titular, adiantou-se no marcador aos 38 minutos com um pontapé rasteiro de Adrian Embarba. Mas foi já nos minutos finais da segunda parte que o sonho do Almería caiu por terra, primeiro através de Dodi Lukebakio e depois por Lucas Ocampos.

O melhor que a formação da casa conseguiu fazer foi restabelecer a igualdade, pelo jovem avançado, Marko Milovanovic. Este foi o quarto empate nos últimos cinco jogos do Almería no campeonato, já o Sevilha voltou a perder pontos e ocupa o 14.º lugar da Liga Espanhola, com 28 pontos, muito longe dos lugares de acesso às competições europeias.

