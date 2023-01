Pol Bueso, jogador do Arenteiro, sentiu-se mal no duelo em casa do Guijuelo, num jogo da quarta divisão espanhola.

Tudo aconteceu ao minuto 65, quando o defesa-central cabeceou uma bola e imediatamente caiu no chão, inanimado.

Prontamente uma ambulância foi chamada ao local e, depois de alguns minutos inconsciente, Bueso recuperou a consciência já a caminho do hospital.

Segundo a agência EFE, o jogador está estável e tranquilo no hospital, e deverá entretanto realizar exames médicos complementares para apurar a causa do desmaio.

De resto, o jogo acabou por ser suspenso após esse episódio, devido à chuva intensa. Estava 0-0.