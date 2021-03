A final da Taça do Rei da época 2019/2020, entre a Real Sociedad e o Athletic Bilbao vai jogar-se sem público, anunciou esta quinta-feira a federação espanhola [RFEF].

O jogo decisivo da edição da temporada passada havia sido adiado para este ano para permitir a presença de público, mas tal não será possível, devido à pandemia de Covid-19.

«Foi avaliado especialmente o facto dos adeptos não se poderem deslocar para ir ao estádio. As atuais medidas de restrição de circulação em diversas regiões do território espanhol tornam inviáveis que fãs não residentes da província [de Sevilha] possam presenciar o referido jogo. A decisão foi comunicada a ambos clubes, que disseram que acatariam qualquer decisão da RFEF», escreveu a federação, em comunicado.

A final da Taça do Rei de 2019/20 joga-se no próximo dia 3 de abril, a partir das 20h00, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha.

Refira-se que o Athletic também vai estar na final da edição da presente temporada: defronta o Barcelona a 17 de abril.