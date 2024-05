Este sábado, em jogo da 38.ª e última jornada da temporada, o Atlético Madrid fechou a época com uma vitória em casa da Real Sociedad, por 2-0.

Samuel Lino marcou o primeiro golo da partida, logo aos nove minutos, colocando os colchoneros em vantagem cedo. Num ataque rápido, Marcos Llorente cruzou a bola rasteiro para o centro da área, com o ex-Gil Vicente a finalizar como mandam as regras.

O português André Silva entrou aos 81 minutos, mas não conseguiu virar a maré do encontro.

Saúl Ñíguez acabou por ver o segundo cartão amarelo aos 90+1 minutos e terminou a temporada com uma expulsão. Reinildo Mandava fez o 2-0 aos 90+4 e selou o resultado.

Independentemente do resultado, ambas as equipas iriam manter-se na mesma posição na classificação, sem qualquer hipótese de ultrapassarem ou serem ultrapassados por algum adversário. Deste modo, o Atlético Madrid acabou a temporada em quarto lugar, com 76 pontos, enquanto a Real Sociedad em sexto, com 60.