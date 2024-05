Este domingo, o Atlético Madrid recebeu e venceu o Celta de Vigo, por 1-0, em jogo da 35.ª jornada da liga espanhola

O golo solitário da partida surgiu já perto do apito final, aos 84 minutos, com o argentino Rodrigo de Paul a marcar um grande golo. Na sequência do canto, o médio dos colchoneros recebe a bola à entrada da área, receciona de peito e sem deixar cair coloca o esférico no fundo das redes.

Com este resultado o Atlético Madrid está em quarto lugar, com 70 pontos, e para garantirem a presença na Liga dos Campeões 2024/25 já na próxima jornada, têm de vencer na quarta-feira ou esperar que o Athletic Bilbao não ganhe.

O Celta de Vigo está em 16.º, com 34 pontos, e ainda não tem a manutenção assegurada.