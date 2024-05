Aos 33 anos, a classe não desapareceu e Antoine Griezmann teve uma noite para mais tarde recordar, no triunfo por 3-0 do Atlético Madrid sobre o Getafe.

Na casa do décimo classificado da Liga Espanhola, o internacional francês foi o grande obreiro de uma construção que teve início aos 27 minutos. Rodrigo de Paul assistiu o camisola sete para o 1-0 e a fechar o primeiro tempo foi a vez de Samuel Lino (esse mesmo!) oferecer o segundo ao ex-campeão do mundo.

Para o intervalo, a formação da capital conseguiu manter a vantagem de dois golos, que não demorou muito até ser ampliada. A parceria do 2-0 juntou-se aos 51 minutos e voltou a fazer estragos, perante uma muralha do Getafe pouco sustentável face à inspiração de Griezmann.

O internacional francês confirmou o 3-0 final dos colchoneros, que somam 73 pontos e estão a dois do Girona, atual terceiro classificado do campeonato.

Nos restantes jogos desta quarta-feira, o Rayo Vallecano recebeu e venceu o Granada por 2-1. Na luta pela manutenção, a equipa da casa até entrou mal no encontro, com o cartão vermelho mostrado a Oscar Trejo. Só que apesar de estar em inferioridade numérica, Florian Lejeune tratou de fazer o 1-0, aos 23 minutos.

Foi já no segundo tempo que o Rayo Vallecano dobrou a vantagem, por intermédio de Jorge de Frutos. Apesar de maior percentagem de posse de bola, a verdade é que o melhor que o Granada conseguiu fazer foi reduzir a um minuto dos 90, com o golo de Lucas Boye. Desta forma, o Rayo soma 38 pontos e em caso de empate, na próxima jornada, garante a permanência na principal divisão do futebol espanhol.

Ainda no tema da manutenção, o Cádiz foi a casa do Sevilha vencer por 1-0 e garantiu assim três pontos muito importantes nessa mesma luta. O único golo do jogo foi apontado por Sergio Guardiola, no período de compensação do segundo tempo. Com este resultado, o Cádiz soma 32 pontos e está a quatro do Maiorca, a primeira equipa acima da zona de despromoção.

Por fim, resta olhar para o triunfo caseiro do Celta de Vigo sobre o Ath. Bilbau, por 2-1. Nos «Balaídos», a equipa visitante até começou por surpreender o adversário e que o diga Ivan Villar. O guarda-redes nada conseguiu fazer para evitar um golaço de Alex Berenguer, que fez o primeiro do encontro com um pontapé de canto direto.

Só que embalados pelo público, os jogadores da casa acabaram por dar a volta ao resultado em apenas três minutos, com os golos dos jovens Swedberg e Hugo Alvárez. O triunfo deixa o Celta de Vigo na 15.ª posição, com 37 pontos, mais cinco que o Cádiz.

.(VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN).