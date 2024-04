Cenário triste para o Girona na visita ao terreno do Atlético Madrid, depois de sofrer uma reviravolta e acabar a perder por 3-1, em jogo da 31.ª jornada da Liga espanhola.

O jogo começou e a equipa sensação do campeonato espanhol entrou melhor, tendo marcado logo aos 4m, autoria de Dovbyk, que recebeu um passe de Yan Couto, o luso-brasileiro que já representou o Sporting Braga, e só teve de encostar.

Ao passar da meia hora, o Atlético Madrid consegue arrecadar um penálti, depois de Miguel Gutierrez tocar com a mão dentro de área. No seguimento da marcação da grande penalidade, Griezmann não vacila e dá um recital sobre como se marcam penáltis.

Ao fechar da primeira parte, Morata, recém entrado para o lugar de Saul Niguez, assistiu para o golo de Correa. O avançado espanhol esteve em grande destaque na assistência, depois de não ter desistido de uma bola que se pensava perdida e ajudar a ampliar a vantagem no marcador.

O 3-1 foi marcado aos 50 minutos, com Griezmann a bisar na partida e a garantir os três pontos para a equipa de Diego Simeone.

No lado do Girona, o jovem luso-espanhol Jastin García ficou no banco e não somou qualquer minuto.

Com este resultado, o Atlético Madrid mantém-se em quarto lugar, com 58 pontos, mas aproxima-se do Girona, terceiro lugar com 65.

