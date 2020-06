Na antevisão ao jogo com o Atlético Madrid de João Félix, Quique Sétien falou sobre o momento da equipa, a iminente transferência de Arthur e a tensão gerada após a polémica com Messi.

O espanhol disse que o momento era delicado, apenas por a equipa vir de um resultado menos positivo.

«Quando não ganhas todos ficam chateados. É esta a realidade em que vivemos. A relação que temos com o plantel é boa. É verdade que em situações pontuais não estamos de acordo, mas isso faz parte» disse o técnico, muito contestado na retoma da liga pela imprensa espanhola.

Em relação à polémica com Messi, e após se ter falado muito do virar de costas do argentino à equipa técnica durante uma pausa para hidratação, Quique Setién, diz ser« verdade que há sempre controvérsias. É normal que haja diferenças. Eu também não era um jogador fácil. Temos de convencer todos da ideia comum. Há uma boa comunicação, não ligo muito a essa polémica» afirmou o treinador culé.

O ex-treinador do Bétis visou ainda as estrelas da equipa, alertando que «temos de sacrificar coisas pessoais em benefício da equipa. O tempo encarrega-se de ir colocando cada um no seu lugar.»

Sobre Arthur, dado como certo na Juventus pela imprensa internacional, Setién diz que «o jogador está comprometido com os objetivos da equipa e vai ser honrado até ao ultimo jogo do campeonato.»