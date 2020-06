O ambiente está tenso no Barcelona. As declarações de Suarez, após o empate do Barcelona em Vigo, já denotavam isso, mas a tensão foi visível mesmo durante o jogo.

Imagens captadas numa pausa para beber água, mostram o adjunto de Quique Setién, Eder Sarabia, a tentar dizer algo a Messi, que lhe virou as costas, parecendo ignorá-lo completamente, para desagrado do treinador.