Antonio Trujillo morreu nas bancadas durante o Granada-Athletic Bilbao, neste domingo, num caso que está a abalar o futebol espanhol.

O jogo foi suspenso aos 19 minutos, após protestos do público, e agora a mulher do malogrado adepto de 64 anos explicou os contornos do sucedido: o que aconteceu foi uma paragem cardiorrespiratória na sequência de um tratamento de quimioterapia a uma doença oncológica.

«O meu marido foi diagnosticado com cancro em maio, mas sempre disse que, assim como Granada, lutaria sempre até morrer. Apesar da doença, ele nunca deixou de ir ao estádio apoiar a equipa», afirmou Nuria Aguilar, em entrevista concedida ao jornal granadino Ideal.

«Ele não perdia nenhum jogo, mesmo que chovesse. Costumava ir com nosso filho mais velho, mas desta vez ele não pôde ir com ele, devido ao trabalho», explicou, acrescentando: «O nosso filho, que é médico, disse que se o pai estivesse bem, não haveria problemas em ir ao jogo.»

Sobre a atuação da equipa médica, a viúva de Antonio Trujillo afirma: «Não sei se a sua morte poderia ter sido evitada se a ação fosse rápida. Talvez não, mas não há muito a fazer agora.»