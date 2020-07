Gareth Bale chegou ao Real Madrid no verão de 2013 a troco de uma verba a rondar os 100 milhões de euros. Sete anos depois, o avançado galês atravessa um período complicado na capital espanhola e tem dado que falar mais pelo que faz fora das quatro linhas do que em campo.

Depois das lesões constantes e das saídas prematuras (e repetitivas) do Santiago Bernabéu quando a equipa ainda estava a jogar, Bale até já não está lesionado, mas parece esquecido por Zinedine Zidane, que não o tirou do banco nos últimos cinco jogos, registo inédito desde que chegou ao futebol espanhol.

Sem poder mostrar-se em campo, Bale vai dando que falar pelas ações nas bancadas, onde se sentam atualmente os suplentes no país vizinho. Depois de no jogo ter usado uma máscara para fingir que estava a dormir uma sesta, esta segunda-feira, na visita ao terreno do Granada, simulou estar a usar uns binóculos. Terá sido uma mensagem dirigida aos repórteres de imagem por estar permanentemente sob escrutínio? Ou uma metáfora para o facto de continuar distante das quatro linhas?

Esta época, Bale soma apenas 20 jogos e três golos pelo Real Madrid, os registos mais baixos desde que se transferiu do Tottenham.