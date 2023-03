Aday Benítez, antigo jogador do Girona, fez abanar os alicerces do futebol espanhol ao denunciar que há jogos comprados nas ligas profissionais. O jogador, já retirado, foi a um programa da Cadena Ser explicar como funcionava o «esquema» e a denúncia já levou a que fosse apresentada uma queixa da própria liga espanhola junto do Centro Nacional de Polícia pela Integridade no desporto e Apostas.

O antigo jogador foi convidado pelo programa «El Bar de Sique» no qual revelou ter sido aliciado para perder um jogo, na temporada de 2016/17, pelo valor de 50 mil euros, numa altura em que o Girona lutava para subir de escalão.

Benítez revela que não aceitou a oferta, mas explica como decorreu o processo. «Sabes perfeitamente que no futebol há malas, luvas por trás. A mim ofereceram-me, mas nunca aceitei», começa por destacar.

A oferta era para perder o jogo e até era aliciante para um jogador que estava no segundo escalão, mas Benítez não aceitou. «Era absurdo aceitar, porque nesse ano subimos à Primeira Divisão, faltava um jogo da Liga. Eu não ia estragar toda a época por um jogo, era absurdo aceitar. Mas que me ofereceram...», contou.

Benítez explica, depois, como funciona a abordagem. «Contactam um jogador, que serve de ligação e reúne as pessoas de confiança dentro de um balneário. Só tens de escolher três, para comprar um guarda-redes, um central e um avançado. Assim já estás bem encaminhado. Mas não podes comprar só três jogadores, evidentemente», refere.

Além do Girona, Aday Benítez revela que também teve conhecimentos de situações noutros clubes, como o Tenerife. «Vivi situações noutro clube, o Tenerife, aí não posso confirmar, porque não era um deles... Mas no último jogo da Liga, não tínhamos opções de ir ao play-off e o Sp. Gijón sim. Em princípio iam jogar os menos utilizados, mas no final jogaram os habituais [titulares] e perdemos 3-1. Não posso confirmar, porque não estava lá, mas pareceu-me estranho que tenham jogado aqueles que tinham atuado durante todo o ano. Não jogávamos para nada e, além disso, tinham-nos dito que iam jogar os menos utilizados. No último ou penúltimo dia, mudou tudo», explicou ainda.