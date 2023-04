O Valladolid anunciou o despedimento de Pacheta.

O treinador de 55 anos não resistiu à goleada sofrida frente ao Real Madrid (6-0) no Estádio Santiago Bernabéu.

Pacheta estava no Valladolid desde a época passada, em que conduziu o clube pertencente ao ex-futebolista brasileiro Ronaldo ao regresso ao principal escalão do futebol espanhol.

Deixa o Valladolid no 16.º lugar da Liga espanhola com 28 pontos, apenas mais um do que a primeira equipa em zona de despromoção.