O Espanhol anunciou a saída de Diego Martínez do comando técnico da equipa.

O treinador de 42 anos, que estava ao leme do conjunto de Barcelona desde o início da época, não resistiu a uma série de quatro derrotas que deixou o Espanhol no 17.º lugar da Liga espanhola com os mesmos pontos da primeira equipa em zona de despromoção.

O Espanhol informa ainda que em breve dará informações sobre a escolha do novo treinador.