Não foi bom o ensaio geral do Barcelona para o jogo decisivo em Munique, da Liga dos Campeões: esta tarde, os blaugrana perderam na receção ao Betis (1-0), em jogo da 16.ª jornada do campeonato espanhol.

Lá atrás, o português Rui Silva foi titular e ajudou a manter a baliza sevilhana inviolável. Lá à frente, decidiu Juanmi. Depois de uma primeira parte sem golos, o avançado espanhol marcou mesmo aos 53 minutos, mas o lance foi prontamente anulado por fora de jogo, confirmado depois pelo VAR.

À entrada para os últimos dez minutos, e já com William Carvalho em campo, Juanmi marcou mesmo, num contra-ataque desenhado com classe por Canales - «sentou» Frenkie De Jong.

Antes do jogo com o Bayern, decisivo para o futuro do Barça – e do Benfica – na Liga dos Campeões, Xavi Hernández soma a primeira derrota como treinador dos culés.

Com este resultado, o Betis está na quinta posição, com 27 pontos. O Barcelona está em sétimo, com 23 pontos, mas menos um jogo.

(Imagens vídeo Eleven Sports)