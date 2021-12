O Dínamo Kiev triunfou, fora de portas, por 3-0 frente ao Veres-Rivne, antes do jogo contra o Benfica, no estádio da Luz.



O campeão ucrâniano desbloqueou o marcador aos 21 minutos graças a um golo de Verbic. O esloveno acabou por ser a figura da partida ao bisar, já na segunda parte, minutos depois de Tsygankov ter desperdiçado uma grande penalidade.



O médio ucraniano acabou por se redimir do penálti falhado e fixou o resultado final aos 64 minutos. Apesar da fraca campanha na Liga dos Campeões, o Dínamo continua a partilhar a liderança com o Shakhtar Donetsk ao fim de 17 jornadas.