O Atlético Madrid bateu o Valladolid por 2-0 no Estádio Metropolitano e chegou ao topo da classificação da liga espanhola, com mais dois pontos do que a Real Sociedad que só joga no domingo. Diego Simeone deixou Llorente, Koke e João Félix no banco, mas acabou por ir buscar a artilharia pesada para bater um Valladolid que estreou Jota, cedido pelo Benfica, na equipa.

Depois do empate com o Bayern Munique (1-1) e antes do determinante jogo com o Salzburgo, na Áustria, Diego Simeone reformulou o onze, dando descanso a algumas peças fulcrais como João Félix e Koke e, ao mesmo tempo, aproveitou para dar minutos a Luis Suárez, de volta à competição depois de ter tido um teste negativo à covid-19. Do lado do Valladolid, com muitas baixas no plantel, destaque para a estreia de Jota, avançado cedido pelo Benfica que chegou a ser companheiro de Félix no Seixal.

Um jogo que começou com um ritmo intenso, com o Atlético Madrid a tentar impor-se no Metropolitano, mas com o Valladolid, com uma equipa bem equilibrada, a dar boa resposta em campo. O Atlético teve a melhor oportunidade, logo aos cinco minutos, na sequência de um remate de Correa que Masip defendeu para a frente, mas Luis Suárez não chegou a tempo para a emenda.

O Valladolid procurava aproveitar os espaços cedidos pelos colchoneros e a verdade é que chegou ao intervalo com mais remates do que a equipa a casa, com destaque para um remate de muito longe de Alcaráz e outro de Kike Pérez por cima da trave. O Atlético ainda somou um segundo remate, por Hermoso, a fechar o primeiro tempo, mas faltou muita imaginação para fazer a bola chegar a Suárez.

Diego Simeone não esperou muito mais e lançou Llorente para o lugar do «apagado» Vitolo logo a abrir a segunda parte. O Atlético entrou melhor, mas o Valladolid voltou a espreitar o golo, na sequência de um grande passe de Jota e um remate de primeira de Marcos. Valeu ao Atlético um grande corte de Trippier, num lance em que Oblak parecia já batido.

Numa altura em que João Félix e Koke já estavam junto à linha para entrar, o Atlético Madrid chegou ao golo aos 5 minutos. Grande passe de Llorente da zona central a lançar Trippier pela direita, com o lateral a cruzar para o lado contrário onde surgiu Lemar, em corrida, a desviar já de ângulo apertado. Já com Féix e Koke em campo, Simeone prescindiu de Suárez para reforçar o meio-campo com Kondogbia.

Com o Valladolid a tentar reagir ao golo sofrido, o Atlético passou a contar com mais espaços para as transições rápidas, com Félix a servir de referência para o ataque dos colchoneros. Uma, duas, três tentativas e novo golo dos colchoneros, com Trippier, de cabeça, a lançar Llorente que, em velocidade, deixou Javier Sánchez nas covas antes de bater Masip. Estava mais do que justificada a aposta de Simeone ao intervalo, com o médio espanhol a deixar a sua marca nos dois golos e ainda esteve perto de marcar um terceiro, num remate cruzado que passou a rasar o poste.

Com esta vitória, o Atlético Madrid, com o incrível registo de apenas dois golos consentidos, chega ao topo da classificação e, ainda com dois jogos em atraso, é cada vez mais candidato ao título espanhol.