Depois de não ter regressado aos trabalhos do Barcelona na data marcada para preparar as eliminatórias finais da Liga dos Campeões, o que lhe valeu um processo disciplinar, Arthur está novamente envolvido em polémica.

O jogador brasileiro, que vai rumar à Juventus, numa transferência inversa à de Pjanic, que vai de Turim para a Catalunha, foi na madrugada desta segunda-feira a conduzir com um nível de álcool no sangue acima do permitido por lei.

Segundo o Diari de Girona, o jogador estava em Palafrugell, a 120 quilómetros de Barcelona, e teve um pequeno acidente com o Ferrari que conduzia. O carro subiu o passeio e bateu contra um poste de iluminação pública.

Uma patrulha da polícia estava a passar pelo local e notou, segundo o jornal, que o condutor tinha sinais de embriaguez. Fez-lhe o teste de álcool que acusou 0,55 g/l, valor acima dos 0,5 permitidos por lei e que lhe deverá valer uma sanção penal.