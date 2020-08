Horas depois da goleada histórica do Bayern Munique ao Barcelona, Ter Stegen escreveu uma publicação nas redes sociais.

«Tempos realmente difíceis. Culers, lamento muito o que aconteceu ontem. Estou desapontado. Não quero procurar desculpas porque não as há. Realmente precisamos de uma mudança», escreveu no Twitter o guardião que sofreu oito golos.

Really tough times. Culers, I feel really sorry for what happened yesterday. I’m disappointed. I don’t want to search for excuses - because there are none. We definitely need to change. pic.twitter.com/2kUIFiKY7F