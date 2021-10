O Betis bateu o Valencia por 4-1, em jogo da 11.ª jornada da liga espanhola que contou com portugueses dos dois lados das barricadas.

William Carvalho foi titular no meio-campo da equipa de Sevilha, enquanto Gonçalo Guedes também jogou de início pela equipa de Valencia que laçou ainda Hélder Costa durante a contenda.

A equipa da casa adiantou-se no marcador com dois golos de Borja Iglesias (14 e 30m), o primeiro deles na conversão de uma grande penalidade a punir uma falta de Omar Alderete confirmada pelo VAR.

O Valencia ainda reduziu antes do intervalo, aos 39 minutos, com Gabriel Paulista a tirar máximo proveito de um erro crasso de Claudio Bravo. Um golo que colocava a equipa do Mestalla novamente m jogo, num final de primeira parte que acabou com algumas entradas duras, incluindo uma de Gonçalo Guedes sobre Alex Moreno.

O jogo seguiu tenso no segundo tempo e a equipa da casa voltou a marcar, aos 60 minutos, com Nabil Fekir a cruzar da esquerda para a uma cabeçada de German Pezzella. Já com Hélder Costa em campo, os visitantes ainda procuraram reagir, mas a equipa do Benito Villamarin voltou a marcar, oito minutos depois, numa recarga de Juanmi.

Com este triunfo, o Betis alcança o vizinho Sevilha no segundo lugar, com os mesmos 21 pontos, mas com mais um jogo realizado, enquanto o Valencia cai para o 11.º lugar, com apenas 13 pontos.