João Cancelo abdicou de um valor milionário para poder jogar no Barcelona segundo conta, este sábado, o jornal Mundo Deportivo. Segundo a publicação espanhola, o internacional português abdicou de 2 milhões de euros em salários de forma a que o clube catalão não ultrapassasse as restrições impostas pelo fair-play financeiro da UEFA.

O jornal começa por recordar as dificuldades financeiras que o Barça vivia no verão passado, particularmente nos últimos dias que antecederam o fecho do mercado, numa conjuntura em que o clube teve mesmo de dispensar vários jogadores para poder inscrever João Félix e João Cancelo.

Segundo conta o Mundo Deportivo, foi mesmo no último dia de mercado que João Cancelo abdicou de uma parte significativa do salário de forma a que o Barcelona o pudesse inscrever sem ultrapassar os limites salariais definidos no fair-play financeiro da UEFA.

Um valor contabilizado em 2 milhões de euros por ano que Cancelo abdicou sem a garantia de uma contratação a título definitivo que, até aos dias de hoje, ainda não está definida.

Segundo conta ainda o jornal catalão, o empresário Jorge Mendes tem estado a negociar com o Manchester City a cedência definitiva do lateral português e lembra que, recentemente, Joan Laporta, presidente do Barcelona, colocou em cima da mesa a possibilidade de um novo empréstimo, desta vez, com opção de compra obrigatória.