O Celta de Carlos Carvalhal esteve a vencer o Sevilha de Sampaoli, mas acabou por ceder um empate em Ballaídos, no último jogo do ano. Um empate que não serve o interesse de nenhum dos emblemas que procuram minimizar os estragos de um início de época catastrófico, sobretudo para os andaluzes que, ao fim de quinze jogos, somam apenas 12 pontos.

Em ambiente de festa nos Ballaídos, o Celta entrou muito bem no jogo e chegou à vantagem, ao minuto 33, numa transição rápida, com Iago Aspas a lançar Gabri Veiga que, face à saída do mundialista marroquino Bono, picou-lhe a bola por cima. Um grande golo que deixou os adeptos galegos em euforia.

O Sevilha apresentou-se em Vigo com muitas limitações, apenas com treze jogadores da equipa principal disponíveis, entre os quais dois guarda-redes, mas, além de Bono, contou ainda com o campeão do Mundo Acuña de início.

A verdade é que os visitantes cresceram na segunda parte e acabaram por chegar ao empate, aos 54 minutos, num lance de bola parada, com Kike Salas a marcar de cabeça, junto ao primeiro poste, na sequência de um canto.

O Sevilha ainda ameaçou a reviravolta, mas depois ficou condicionado pela expulsão de José Angel Carmona, com segundo amarelo, aos 84 minutos.

Um empate que não serve a nenhuma das duas equipas que continuam muito perto da zona de despromoção.

Nos outros jogos disputados já esta sexta-feira, Cadiz e Almeria empataram 1-1, enquanto o Getafe de Domingos Duarte (titular) bateu o Maiorca por 2-0.

