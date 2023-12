Dani Alves, em prisão preventiva há quase um ano, vai começar a ser julgado a 5 de fevereiro de 2024, segundo anunciou esta quarta-feira a seção 21 do Tribunal de Barcelona, a propósito do caso em que o antigo internacional brasileiro é acusado de ter violado uma jovem de 23 anos numa discoteca da cidade catalã.

A defesa da alegada vítima pede uma pena de doze anos de prisão para o jogador e exige uma indemnização de 150 mil euros por sequelas «físicas e psicológicas» relativas a uma alegada violação, numa casa de banho de uma discoteca de Barcelona em 30 de dezembro de 2022.

O Ministério Público também pede uma indemnização de 150 mil euros, mas pede uma pena de prisão de apenas nove anos de prisão, mais cinco anos sob vigilância.

A defesa de Dani Alves, que está detido desde 20 de janeiro do presente ano, tem pedido, por diversas ocasiões, liberdade condicional, mas as autoridades judiciais têm afastado essa possibilidade, considerando que existe um claro risco de fuga do jogador.