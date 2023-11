Quando Dani Alves foi detido preventivamente, a alegada vítima da agressão sexual, que terá ocorrido a 30 de dezembro numa discoteca de Barcelona, disse que não queria receber uma indemnização, pretendendo, isso sim, que o ex-jogador do Barcelona fosse preso.

O Ministério Público de Espanha, no entanto, pediu uma pena até nove anos de prisão para o brasileiro e uma indemnização de 150 mil euros.

A inclusão do valor monetário deve-se, segundo a imprensa espanhola, ao facto de a advogada da queixosa ter enviado uma carta à juíza do caso, na qual pedia a revogação da intenção inicial da sua cliente relativamente à indemnização.

A legislação espanhola prevê a possibilidade de a vítima revogar tal renúncia se as consequências do crime se revelarem mais graves do que inicialmente previsto.