Uma juíza de Barcelona determinou esta sexta-feira que Dani Alves, acusado de agressão sexual, ficasse em prisão preventiva, sem fiança, avança o «El País».

A decisão, refira-se, vai ao encontro do pedido do Ministério Público.

O internacional brasileiro tinha-se apresentado esta manhã numa esquadra de polícia em Barcelona para prestar declarações sobre a alegada agressão sexual na discoteca Sutton, a 30 de dezembro. O lateral acabou por sair sob custódia por volta das 10h00, antes de ser ouvido pela juíza e conhecer a decisão.

A alegada vítima, de 23 anos, fez queixa a 2 de janeiro. Dani Alves negou todas as acusações e garantiu não conhecer a jovem.

Dani Alves, que esteve com a seleção brasileira no Mundial 2022, e é jogador dos mexicanos do Pumas, teve um passado de sucesso no Barcelona e passou alguns dias de férias na Catalunha, em dezembro, após terminar a prova no Qatar.

