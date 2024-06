O julgamento de Luis Rubiales, antigo presidente da federação espanhola, no caso do beijo não consentido à jogadora Jenni Hermoso, ficou marcado esta segunda-feira para decorrer entre 3 e 19 de fevereiro de 2025, segundo anunciou a agência EFE, recorrendo a uma fonte da justiça espanhola.

Além de Rubiales, vão também a julgamento Albert Luque, antigo diretor da seleção principal masculina, Jorge Vilda, antigo selecionador feminino, e ainda Rubén Rivera que, na altura do caso, era o responsável pelo marketing da federação espanhola.

Recordamos que a vida de Luis Rubiales deu uma volta de 180 graus logo após a final do Campeonato do Mundo feminino, conquistado pela Espanha, a 20 de agosto de 2023, quando o dirigente, na festa do título, beijou a jogadora Jenni Hermoso de forma não consentida.

O dirigente arrisca, agora, ser condenado a uma pena máxima de dois anos e meio de prisão.