Foi com uma reviravolta tardia que o Girona venceu este sábado na receção ao Valência (2-1), num jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Espanhola.

Na Catalunha, o emblema che, com Thierry Correia no onze inicial – André Almeida, lesionado, não foi a jogo –, adiantou-se no marcador pouco antes da hora de jogo, por Hugo Duro.

Sensação da La Liga até ao momento, o Girona reagiu nos últimos minutos: Cristhian Stuani foi lançado a um quarto de hora do fim e mudou o encontro: empatou aos 83 minutos e completou a reviravolta a dois minutos dos 90. As assistências foram ambas de Yan Couto, antigo jogador do Sp. Braga que havia entrado aos 82 minutos.

Com este resultado, o Girone assume, à condição, a liderança isolada do campeonato espanhol, com 38 pontos – mais três do que o Real Madrid. O Valência é décimo, com 19 pontos.